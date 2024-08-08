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Суперкубок Франции 2024|Финал
12:27, 8 августа 2024Спорт

Волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии российской команды на Олимпиаде

Волейболист Гребенников пошутил, что очень рад отсутствию России на Играх-2024

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Волейболист сборной Франции Женя Гребенников, имеющий русские корни, высказался об отсутствии российской команды на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я очень рад, что России нет, ха-ха! Очень сильная команда!» — пошутил спортсмен. Он отметил, что в российской сборной много сильных игроков. По его мнению, россияне захотели бы взять реванш за поражение в финале Токио-2020.

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«Если серьезно, жалко, конечно, что они не здесь. Олимпиада — это же такие эмоции. Чемпионаты Европы и мира — не то. Тут на тебя смотрит весь мир», — добавил Гребенников, подчеркнув, что с Россией олимпийский турнир стал бы конкурентнее.

Гребенников — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, спортсмен родился и вырос во Франции. Он играет на позиции либеро в сборной Франции и петербургском клубе «Зенит». В составе национальной команды Гребенников стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио, взял золото чемпионата Европы и дважды выиграл Лигу наций.

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      Дарья Коршунова
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