Возлюбленная Моргенштерна показала сыпь на теле

Возлюбленная Моргенштерна Василенко показала сыпь на теле из-за нервного срыва

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) Лиза Василенко показала покрытое сыпью тело и раскрыла причины ее появления. Об этом она высказалась в шоу, опубликованном на YouTube-канале Mohunidze.

26-летняя модель Onlyfans опубликовала в Instagram-аккануте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фото топлес, продемонстрировав покраснения на коже. По словам блогерши, сыпь появилась у нее на фоне нервного срыва.

«Меня жестко обсыпало. Аллергическая реакция. Непонятно было, что это. На данный момент мне никто не дал заключение. Мое тело из-за нервного срыва отреагировало на это очень острым образом — настолько сильной сыпью и отеками», — уточнила знаменитость.

В июне Лиза Василенко намекнула на помолвку с рэпером.