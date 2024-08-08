Врачи заявили о тяжелом состоянии Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщалось в эфире телеканала «Россия-24».
Корреспондент в прямом эфире сообщил, что около 15 минут назад врачи рассказали о самочувствии Поддубного. «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сообщили они.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Медики подтвердили, что Поддубный находится в сознании и разговаривает.
Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».