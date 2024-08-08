Врачи заявили о тяжелом состоянии Поддубного

«Россия-24»: врачи заявили о тяжелом состоянии военкора ВГТРК Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщалось в эфире телеканала «Россия-24».

Корреспондент в прямом эфире сообщил, что около 15 минут назад врачи рассказали о самочувствии Поддубного. «Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — сообщили они.

Медики подтвердили, что Поддубный находится в сознании и разговаривает.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов сообщили о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. В Курской больнице оценили состояние Поддубного как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».