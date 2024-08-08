ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино, пострадавших нет

Город Шебекино Белгородской области в седьмой раз за сутки был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Он добавил, что повреждения получили шесть частных домов и легковой автомобиль, осколки снарядов посекли фасады и выбили окна. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее Гладков сообщил о двух раненных после удара ВСУ по селу Ясные Зори в Белгородской области. Мужчину и женщину с различными травмами госпитализировали.

