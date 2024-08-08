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03:03, 8 августа 2024Россия

ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ в седьмой раз за сутки обстреляли Шебекино, пострадавших нет

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Город Шебекино Белгородской области в седьмой раз за сутки был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино в седьмой раз за сутки попал под обстрел ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что повреждения получили шесть частных домов и легковой автомобиль, осколки снарядов посекли фасады и выбили окна. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее Гладков сообщил о двух раненных после удара ВСУ по селу Ясные Зори в Белгородской области. Мужчину и женщину с различными травмами госпитализировали.

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      Марина Совина
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