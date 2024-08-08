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08:52, 8 августа 2024Бывший СССР

Захарова назвала цели США на Южном Кавказе

Захарова заявила, что США на Южном Кавказе хотят подчинить систему госуправления

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США намерены подчинить систему государственного управления и контролировать ресурсную базу на Южном Кавказе. Об их целях заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от Москвы из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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Захарова прокомментировала его заявление, подчеркнув, что Вашингтон и Европа вмешиваются во внутренние дела стран в попытке оторвать южнокавказские республики от России. По ее словам, речь идет и об Армении. Под благими предлогами США стремятся «подмять под себя» не только систему госуправления, но и использовать транзитный потенциал, добавила она.

До этого Ереван обращался к Вашингтону за советом по Азербайджану. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян проводил встречу со старшим советником США по вопросам Кавказских переговоров Луи Боно.

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      Кристина Есикова
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