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09:25, 8 августа 2024Бывший СССР

Захарова ответила на заявления США о планах Армении отдалиться от России

Захарова назвала голословными слова США о том, что Ереван хочет отдалиться от РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Слова США о том, что Армения хочет отдалиться от России, голословны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Что касается голословных утверждений [помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса] О'Брайена о том, что Армения хочет отвернуться от России, то это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга — стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону "реальность"», — сказала она.

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Захарова подчеркнула, что совсем недавно в других странах региона были видны попытки исказить положение дел через соцопросы. По ее словам, связи, формировавшиеся веками, между Россией и Арменией выдержат все испытания Запада на прочность.

Ранее сообщалось, что США решили помочь Армении «отказаться» от России. Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что значительная часть армян хочет дистанцироваться от Москвы из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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      Кристина Есикова
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