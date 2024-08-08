Западных страховщиков заподозрили в сотрудничестве с Россией

Reuters: западные страховщики продолжают обслуживать танкеры с нефтью из России

Группа западных страховщиков предоставила страховое покрытие танкерам, перевозящим российскую сырую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, на это указывают данные трейдеров и грузоотправителей. Они свидетельствуют, что пять страховщиков, включая American Club, West of England и норвежскую Gard, предоставили страховое покрытие для десяти танкеров, которые в 2024 году отправились из России в Азию.

В свою очередь, сами страховщики заверили, что они полагаются на письма-подтверждения от участников торговли, согласно которым их работа законна и не нарушает западных санкций.

Издание уточняет, что к другим страховщикам российской нефти относятся Maritime Mutual из Новой Зеландии и London P&I Club.

Ранее сообщалось, что после того, как США ввели санкции в отношении ряда танкеров, перевозящих российскую нефть, индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховку у дюжины таких кораблей, которым оно оказывало свои услуги. При этом оно очень долго не делало подобных шагов, хотя крупнейшие мировые страховщики очень быстро отказались обслуживать российский флот.

В начале мая 2024 года страховщики, пообщавшиеся с журналистами Bloomberg, признали, что политика соблюдения потолка цен на российскую нефть становится все менее выполнимой.