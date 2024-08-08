Зеленский призвал Вашингтон расширить программу обучения пилотов истребителей F-16

Президент Украины призвал Вашингтон расширить программу обучения пилотов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон расширить программу обучения украинских пилотов F-16 в США, передает ТАСС.

«Президент отметил (...) потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США», — передает агентство публикацию на сайте главы украинского государства.

Помимо этого Зеленский заявил о необходимости предоставления Украине дополнительных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Украинский лидер обсудил с делегацией вопросы украинской обороны, выделения систем противовоздушной обороны для страны и установления в скором времени «справедливого мира».