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10:27, 8 августа 2024Забота о себе

Женщина объяснила внезапное желание развестись после устроенной в ее честь вечеринки

Фото: Kate Williams / Unsplash

Женщина призналась, что не уверена в необходимости продолжать отношения с мужем после того, как он попытался устроить вечеринку-сюрприз в честь ее дня рождения. Внезапное желание развестись она объяснила в публикации на форуме Reddit.

Автор поста рассказала, что замужем 10 лет, и в семье растут четверо детей. Однажды муж решил устроить ей вечеринку-сюрприз, но за три дня до мероприятия выдал секрет. «Я подумала, что он не сдержался из-за волнения и переживаний. Но позже поняла истинную причину его поведения», — написала она.

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Выяснилось, что мужчина сообщил супруге о «сюрпризе», чтобы она помогла ему убраться в доме и приготовить угощения к приходу гостей. Женщина согласилась, чтобы избежать скандала, но настроение было испорчено. К тому же муж не позвал на праздник большинство ее близких и друзей, сославшись на то, что не знает, как с ними связаться. «Последней каплей стало то, что он купил торт со своим любимым вкусом, который я бы никогда не выбрала для себя. Я еле сдерживалась и плакала в ванной, когда все ушли», — призналась пользовательница форума.

Женщина добавила, что на вечеринке чувствовала себя второстепенной персоной и не могла слушать, как все хвалят мужа за отличную организацию праздника. «Я работаю на двух работах, забочусь о детях, покупаю продукты и делаю большую часть работы по дому. Я измотана и просто хочу, чтобы меня ценили хотя бы иногда», — добавила она. Женщина призналась, что ей жаль перечеркивать многолетний брак, но она серьезно задумалась о разводе.

Многие посетители форума отметили, что развод на самом деле может быть хорошим решением для автора поста. «Причина вашего желания развестись не в торте или вечеринке, а в его эгоцентризме», — написал один из комментаторов. «Он устроил вечеринку для своих гостей в ваш день рождения. Он не был в восторге от идеи с самого начала, поэтому и попросил помочь», — добавил другой. «Вы вместе более 10 лет, а он не может связаться с вашими друзьями и семьей. Он купил свой любимый торт. Он забрал все почести и заслуги. Вам не нужен в жизни кто-то, кто заставляет вас чувствовать себя грустным, недостойным и использованным», — заявил еще один пользователь.

Ранее мужчины рассказали женщинам неочевидные факты о своей сексуальности. Например, много лайков собрали комментарии, в которых пользователи напомнили об отсутствии связи между хорошей эрекцией и эмоциональной привязанностью. Этот факт подтверждают и сами женщины.

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      Алиса Дмитриева
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