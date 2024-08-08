Женщина захотела завести любовника, рассказала об этом мужу и удивилась его реакции

Женщина пожаловалась эксперту по отношениям Сьюзи Годсон, что захотела завести любовника, рассказала об этом мужу и неприятно удивилась его реакции. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание Irish Examiner.

По словам автора письма, она замужем уже 20 лет, семейная жизнь ее устраивает, а сексуальная — нет. Женщина призналась, что даже не задумывается о разводе, но хочет разнообразить интимную жизнь. «Я призналась мужу в своих желаниях, и он ответил, что спокойно относится к моим экспериментам. Это нормально?» — поинтересовалась она.

Годсон предупредила обратившуюся к ней за советом женщину, что, хотя муж и может поддерживать идею открытого брака на словах, на деле эта идея может привести к плачевным последствиям. «Нет способа предугадать, как вы или он отреагируете на такую радикальную перемену. Но еще больший риск состоит в том, что вы не знаете, как будете себя чувствовать, если и он захочет завести любовницу», — рассказала эксперт по отношениям.

По словам Годсон, единственный способ защитить себя — откровенно поговорить с партнером о допустимых границах подобных экспериментов для каждого. Нужно определить в мельчайших подробностях, что приемлемо, а что — точно нет.

Ранее Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.