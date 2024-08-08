Звезда сериала «Друзья» рассказала о принуждении продюсером к пластической операции

Кристина Эпплгейт в 27 лет удалила мешки под глазами по просьбе продюсера

Американская актриса Кристина Эпплгейт призналась, что свою единственную пластическую операцию сделала не по своей воле. О принуждении известным продюсером к пластике она рассказала в подкасте «MeSs», который ведет с актрисой Джейми-Линн Сиглер, которая, как и она, живет с рассеянным склерозом.

Звезда сериалов «Друзья», «Прощай навсегда» и «Женаты... с детьми» подтвердила, что в 27 лет удалила мешки под глазами. «Я снималась в сериале, и один из продюсеров — очень известный человек, который снял еще один очень известный сериал — сказал: "Эй, у нас большие проблемы с освещением под твоими глазами. Под ними такие большие мешки"», — вспомнила она.

Заметные мешки под глазами 52-летняя Эпплгейт назвала наследственными. Она раскритиковала анонимного голливудского деятеля за его просьбу и за то, что тот заставил ее почувствовать стыд за свою внешность и заронил зерно сомнения в собственной привлекательности.

Ранее американская актриса Деми Мур выступила в защиту прилюдного пускания газов. Она призвала перестать стыдиться метеоризма, прочитав своим взрослым детям отрывок из книги «Руководство для взрослых по пуканию».