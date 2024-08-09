Беспилотник ВСУ ударил по машине с людьми на российской трассе

Гладков: три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в районе Шебекино

Три человека пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковой машине с людьми на участке трассы Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, у местной жительницы зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, а у одного мужчины — баротравму и осколочные ранения лица и плеча. Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое — россиянин получил баротравму, а также ранения лица и ожог предплечья. Всех троих доставили в областную клиническую больницу.