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17:19, 9 августа 2024Россия

Беспилотник ВСУ ударил по машине с людьми на российской трассе

Гладков: три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину в районе Шебекино

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Три человека пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по легковой машине с людьми на участке трассы Зиборовка — Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, у местной жительницы зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, а у одного мужчины — баротравму и осколочные ранения лица и плеча. Состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое — россиянин получил баротравму, а также ранения лица и ожог предплечья. Всех троих доставили в областную клиническую больницу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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