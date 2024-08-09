Четверо пьяных россиян угнали понтон и врезались в опору моста

В Петербурге 4 человека врезались в опору моста на угнанном понтоне

В Санкт-Петербурге четверо пьяных горожан угнали понтон и врезались в опору Литейного моста, не справившись с управлением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, все произошло 9 августа. Злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, незаконно отшвартовали понтон, но не смогли справиться с управлением и допустили его столкновение с опорой моста. Повреждений и пострадавших нет.

В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения закона о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее суд в Вологодской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, пытавшегося в состоянии алкогольного опьянения угнать пришвартованный теплоход. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 211 («Покушение на угон судна водного транспорта») УК РФ.