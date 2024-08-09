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15:45, 9 августа 2024Ценности

Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в популярной в 80-х обуви

Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в популярных в 80-х сандалиях из пластика

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс сняли на прогулке в Нью-Йорке в популярной в 1980-х годах обуви. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю звезду «Голодных игр» на одной из улиц города. Она предстала перед камерой в желтой рубашке с вышивкой и широких белых брюках. Также знаменитость взяла с собой плетеную сумку-шопер и надела солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Кроме того, артистка примерила прозрачные плетеные сандалии из мягкого пластика. Отмечается, что подобная модель была особенно востребованной в 80-е годы прошлого века и получила название jelly shoes (с английского — «желейная обувь» — прим. «Ленты.ру»).

В июле Дженнифер Лоуренс также сняли в Нью-Йорке в прозрачном платье.

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      Алина Гостева
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