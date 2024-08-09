Эксперт указал на странность в поведении ВСУ под Курском

Военный журналист Александр Шарковский указал на странное поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Его слова приводит «Царьград».
Шарковский напомнил, что ранее уже поступала информация о концентрации украинских войск в Сумской области: туда свозили технику, боеприпасы и артиллерию. По курскому направлению бьет новая группировка врага, главная задача которой, убежден эксперт, — внедриться глубоко.
Теперь стало понятно, что к российским границам изначально подошли порядка тысячи бойцов ВСУ, 11 танков и около 20 единиц техники. Киев вводит дополнительные силы: на техники видны новые тактические знаки, которые говорят о том, что в Сумской области была создана новая группировка или войсковое объединение.
В то же время ВСУ будто «стремятся уйти в глубину», подчеркнул Шарковский. «Они очень странно долбят в одну точку. Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских. Потому что если необходимо реально совершить хороший прорыв, значит, надо маневрировать, надо наносить удары еще севернее», — задался вопросом эксперт.
«Неприятель вводит дополнительные силы, и видно, что у него этих сил здесь много, с избытком даже. Но неприятель все равно ведет себя немного странно, потому что они могли бы пытаться обойти наши позиции справа-слева, но они это не делают», — заключил он.
Ранее в США назвали вылазку ВСУ в Курской области авантюрой и знаменованием отчаяния Киева.