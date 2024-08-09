Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Эксперт указал на странность в поведении ВСУ под Курском

Военный журналист Шарковский указал на странное поведение ВСУ под Курском

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Военный журналист Александр Шарковский указал на странное поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Его слова приводит «Царьград».

Шарковский напомнил, что ранее уже поступала информация о концентрации украинских войск в Сумской области: туда свозили технику, боеприпасы и артиллерию. По курскому направлению бьет новая группировка врага, главная задача которой, убежден эксперт, — внедриться глубоко.

Теперь стало понятно, что к российским границам изначально подошли порядка тысячи бойцов ВСУ, 11 танков и около 20 единиц техники. Киев вводит дополнительные силы: на техники видны новые тактические знаки, которые говорят о том, что в Сумской области была создана новая группировка или войсковое объединение.

В то же время ВСУ будто «стремятся уйти в глубину», подчеркнул Шарковский. «Они очень странно долбят в одну точку. Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских. Потому что если необходимо реально совершить хороший прорыв, значит, надо маневрировать, надо наносить удары еще севернее», — задался вопросом эксперт.

«Неприятель вводит дополнительные силы, и видно, что у него этих сил здесь много, с избытком даже. Но неприятель все равно ведет себя немного странно, потому что они могли бы пытаться обойти наши позиции справа-слева, но они это не делают», — заключил он.

Ранее в США назвали вылазку ВСУ в Курской области авантюрой и знаменованием отчаяния Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Стал известен список артистов на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже

      Президент Палестины посетит Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше