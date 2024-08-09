Эксперт указал на странность в поведении ВСУ под Курском

Военный журналист Шарковский указал на странное поведение ВСУ под Курском

Военный журналист Александр Шарковский указал на странное поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Его слова приводит «Царьград».

Шарковский напомнил, что ранее уже поступала информация о концентрации украинских войск в Сумской области: туда свозили технику, боеприпасы и артиллерию. По курскому направлению бьет новая группировка врага, главная задача которой, убежден эксперт, — внедриться глубоко.

Теперь стало понятно, что к российским границам изначально подошли порядка тысячи бойцов ВСУ, 11 танков и около 20 единиц техники. Киев вводит дополнительные силы: на техники видны новые тактические знаки, которые говорят о том, что в Сумской области была создана новая группировка или войсковое объединение.

В то же время ВСУ будто «стремятся уйти в глубину», подчеркнул Шарковский. «Они очень странно долбят в одну точку. Может быть, просто здесь сказывается "гениальность" командиров украинских. Потому что если необходимо реально совершить хороший прорыв, значит, надо маневрировать, надо наносить удары еще севернее», — задался вопросом эксперт.

«Неприятель вводит дополнительные силы, и видно, что у него этих сил здесь много, с избытком даже. Но неприятель все равно ведет себя немного странно, потому что они могли бы пытаться обойти наши позиции справа-слева, но они это не делают», — заключил он.

Ранее в США назвали вылазку ВСУ в Курской области авантюрой и знаменованием отчаяния Киева.