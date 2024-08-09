Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:27, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Экс-участница «Уральских пельменей» раскрыла гонорар за участие в шоу

Экс-актриса «Уральских пельменей» Гурская получала пять тысяч рублей за концерт

Кадр: «С ПОЛЕЕВОЙ» / «ВКонтакте»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна Гурская раскрыла гонорар за участие в проекте. Об этом она рассказала в интервью для проекта «С Полеевой», запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гурской, она получала пять тысяч рублей за один концерт «Уральских пельменей». «Я не ждала, что мне вообще заплатят. (...) Для меня было круто, что я выступила», — призналась она.

Экс-актриса «Уральских пельменей» добавила, что получала такую сумму около года, после чего ей подняли зарплату до десяти тысяч рублей за выступление.

Ранее участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала об отношениях артистов коллектива. Она сообщила, что актеры решают все вопросы командно.

Стефания-Марьяна Гурская стала участницей «Уральских пельменей» в 2013 году. Она покинула проект в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше