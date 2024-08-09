Экс-участница «Уральских пельменей» раскрыла гонорар за участие в шоу

Экс-актриса «Уральских пельменей» Гурская получала пять тысяч рублей за концерт

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Стефания-Марьяна Гурская раскрыла гонорар за участие в проекте. Об этом она рассказала в интервью для проекта «С Полеевой», запись их разговора доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Гурской, она получала пять тысяч рублей за один концерт «Уральских пельменей». «Я не ждала, что мне вообще заплатят. (...) Для меня было круто, что я выступила», — призналась она.

Экс-актриса «Уральских пельменей» добавила, что получала такую сумму около года, после чего ей подняли зарплату до десяти тысяч рублей за выступление.

Ранее участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала об отношениях артистов коллектива. Она сообщила, что актеры решают все вопросы командно.

Стефания-Марьяна Гурская стала участницей «Уральских пельменей» в 2013 году. Она покинула проект в 2015 году.