Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал

Камчатские ученые нашли на вулкане Горелый пригодную для возведения домов породу

Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Специалисты обнаружили горную породу на склонах вулкана Горелый. Отмечается, что она схожа по составу с реголитом — грунтом, покрывающим всю поверхность Луны.

Согласно информации, ученые уже начали с ней работать. По их мнению, она может подойти для возведения зданий. «В планах — создать защиту от космического излучения», — уточнили авторы поста.

Ранее сообщалось, что школьники из села Мильково, Камчатский край, сняли триллер об извержении вулкана Шивелуч. Участники студии «Блик» приехали в поселок Ключи и собрали истории местных жителей о пережитом инциденте. Главные роли в фильме сыграли ученики местной общеобразовательной школы.

