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17:20, 9 августа 2024Моя страна

Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал

Камчатские ученые нашли на вулкане Горелый пригодную для возведения домов породу

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Специалисты обнаружили горную породу на склонах вулкана Горелый. Отмечается, что она схожа по составу с реголитом — грунтом, покрывающим всю поверхность Луны.

Согласно информации, ученые уже начали с ней работать. По их мнению, она может подойти для возведения зданий. «В планах — создать защиту от космического излучения», — уточнили авторы поста.

Ранее сообщалось, что школьники из села Мильково, Камчатский край, сняли триллер об извержении вулкана Шивелуч. Участники студии «Блик» приехали в поселок Ключи и собрали истории местных жителей о пережитом инциденте. Главные роли в фильме сыграли ученики местной общеобразовательной школы.

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      Мария Винар
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