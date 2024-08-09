Камчатские ученые нашли на вулкане пригодный для строительства домов материал. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Специалисты обнаружили горную породу на склонах вулкана Горелый. Отмечается, что она схожа по составу с реголитом — грунтом, покрывающим всю поверхность Луны.
Согласно информации, ученые уже начали с ней работать. По их мнению, она может подойти для возведения зданий. «В планах — создать защиту от космического излучения», — уточнили авторы поста.
Ранее сообщалось, что школьники из села Мильково, Камчатский край, сняли триллер об извержении вулкана Шивелуч. Участники студии «Блик» приехали в поселок Ключи и собрали истории местных жителей о пережитом инциденте. Главные роли в фильме сыграли ученики местной общеобразовательной школы.