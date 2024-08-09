Нацбанк Украины начал выпускать банкноты с лозунгом ОУН

Нацбанк Украины начал выпуск банкнот с лозунгом ОУН

Национальный банк Украины (НБУ) по случаю годовщины независимости Украины начал выпускать банкноты с лозунгом, который использовали члены «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

«Национальный банк Украины к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: "Слава Украине! Героям слава"», — говорится в сообщении нацбанка.

В организации также сообщили, что с 8 августа постепенно вводятся в обращение новые банкноты номиналом в 500 и тысячу гривен. С 23 августа в оборот начнут вводить банкноты номиналом 50 гривен, а в последующие годы — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

В свою очередь, председатель НБУ Андрей Пышный объяснил, что лозунг нанесут на купюры, потому что деньги являются не просто платежным средством, а символом государства.

В январе 2024 года Минюст России включил ОУН в перечень нацистских организаций. Кроме того, нацистской также была признана атрибутика ОУН, в частности — лозунг «Слава Украине — героям слава».