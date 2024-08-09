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17:34, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Опубликовано видео с раненым военкором Поддубным после атаки дрона

Скабеева опубликовала видео с раненым военкором Поддубным после атаки дрона

Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала видео, снятое сразу после ранения военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Кадры доступны в ее Telegram-канале.

В ролике можно увидеть, как военкор идет в сторону машины и просит водителя подбросить его до больницы. При этом все лицо журналиста в крови. «Первые кадры с Поддубным после попадания FPV-дрона. Человек-скала! Сам идет. И даже ловит машину», — прокомментировала видео Скабеева.

Ранее россиянин Николай Рыльский, нашедший на дороге Поддубного, рассказал о спасении военкора. Он посадил журналиста, пострадавшего в результате атаки дрона, в свою машину и повез его в больницу. Чтобы военкор не потерял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял его петь.

Вечером 7 августа в Курской области украинский дрон атаковал машину, в которой находился Поддубный. Вскоре после этого военкоры и несколько Telegram-каналов ошибочно сообщили о смерти журналиста. Позднее стало известно, что он выжил и был доставлен в больницу.

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      Евгения Наумова
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