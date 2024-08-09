Опубликованы кадры работы полиции во время покушения на Трампа

Independent: полицейский заметил стрелка за несколько минут до стрельбы в Трампа

Сотрудник полиции заметил приготовившегося открыть огонь Томаса Мэтью Крукса, совершившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько минут до начала стрельбы. Соответствующие кадры с нательной камеры правоохранителя публикует газета The Independent.

«На кадрах видно, как местный офицер поднимается на крышу к другим полицейским, а затем быстро спрыгивает вниз, когда замечает стрелка», — указывает издание.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Крукс более года готовился к покушению, скупая оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. С весны 2023 года он через интернет совершил 25 покупок оружия, а также 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления бомбы.