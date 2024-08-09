ABC: подозреваемый в покушении на Трампа тренировался в тире десятки раз

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс десятки раз тренировался в тире перед преступлением. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Крукс посещал тир в течение года, в том числе по праздникам», — передает телеканал данные, полученные сенатором от штата Айова Чаком Грассли.

Подозреваемый Крукс оформил членство в спортивном клубе Clairton в штате Пенсильвания 10 августа 2023 года. С тех пор он посетил его 43 раза. Кроме того, он провел на стрельбище несколько праздников, включая Рождество, День святого Валентина и Хэллоуин.

30 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что Крукс более года готовился к покушению, скупая оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. С весны 2023 года он через интернет совершил 25 покупок оружия и 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.