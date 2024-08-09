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23:16, 9 августа 2024Мир

Подростки изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду

BFMTV: подростки изнасиловали 4-летнюю девочку в детском саду в Марселе

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Несколько подростков изнасиловали четырехлетнюю девочку в детском саду во французском Марселе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 2 августа в общественном центре, на территории которого расположены детский сад и подростковый клуб. Четырехлетняя девочка рассказала об обижавших ее мальчиках, после чего ребенка доставили на медосмотр в больницу.

Врачи обнаружили у девочки кровотечение в паховой области. С ребенком работают психологи.

Прокуратура Марселя начала предварительное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней. Информация о фигурантах дела не разглашается.

Ранее в Мурманской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего маленькую дочь сожительницы.

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      Евгений Силаев
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