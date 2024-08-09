Полковник ФСБ назвал причины атаки украинской армии на Курскую область

Экс-министр ДНР Пинчук: тактическое ядерное оружие в Курской области неприменимо

Экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук назвал три причины, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. Его слова передает «Царьград».

Во-первых, отметил Пинчук, тактическое ядерное оружие в приграничном конфликте «неприменимо». «Слишком большие участки территории. Какие-то локальные задачи оно может решить, но силы распределены, разрознены. Линия фронта более двух тысяч километров», — объяснил собеседник.

Связано это с освобождением дополнительных сил после договоренности Белоруссии и Украины и перераспределения украинских гарнизонов, которые стояли на прикрытии белорусского участка, отметил Пинчук.

Второй причиной полковник ФСБ назвал слухи о предстоящих переговорах Москвы и Киева. По словам собеседника, атакой на Курскую область Украины пытается найти возможность для компромисса и усиления своей позиции в возможных переговорах. Третьей причиной Пинчук назвал энергетические проблемы Украины. «Наиболее оптимальным решением вопроса для Киева стал бы запуск Запорожской АЭС. Поэтому она может являться одной из целей будущих атак ВСУ», — подчеркнул собеседник.

Ранее военный журналист Александр Шарковский указал на странное поведение ВСУ под Курском. «Неприятель вводит дополнительные силы, и видно, что у него этих сил здесь много, с избытком даже. Но неприятель все равно ведет себя немного странно», — заявил он.