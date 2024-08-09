Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 9 августа 2024Россия

Полковник ФСБ назвал причины атаки украинской армии на Курскую область

Экс-министр ДНР Пинчук: тактическое ядерное оружие в Курской области неприменимо

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук назвал три причины, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. Его слова передает «Царьград».

Во-первых, отметил Пинчук, тактическое ядерное оружие в приграничном конфликте «неприменимо». «Слишком большие участки территории. Какие-то локальные задачи оно может решить, но силы распределены, разрознены. Линия фронта более двух тысяч километров», — объяснил собеседник.

Связано это с освобождением дополнительных сил после договоренности Белоруссии и Украины и перераспределения украинских гарнизонов, которые стояли на прикрытии белорусского участка, отметил Пинчук.

Второй причиной полковник ФСБ назвал слухи о предстоящих переговорах Москвы и Киева. По словам собеседника, атакой на Курскую область Украины пытается найти возможность для компромисса и усиления своей позиции в возможных переговорах. Третьей причиной Пинчук назвал энергетические проблемы Украины. «Наиболее оптимальным решением вопроса для Киева стал бы запуск Запорожской АЭС. Поэтому она может являться одной из целей будущих атак ВСУ», — подчеркнул собеседник.

Ранее военный журналист Александр Шарковский указал на странное поведение ВСУ под Курском. «Неприятель вводит дополнительные силы, и видно, что у него этих сил здесь много, с избытком даже. Но неприятель все равно ведет себя немного странно», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше