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13:49, 9 августа 2024Силовые структуры

Россиянка подожгла дом сестры из-за ссоры

Mash: в Иркутске женщина подожгла дом сестры из-за ссоры

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

В Иркутске женщина подожгла дом сестры из-за ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, ночью 5 августа пожарные приехали по вызову: горел деревянный пристрой к коттеджу. В доме находилась семья с маленьким ребенком. Сотрудникам удалось потушить пламя, пока огонь не успел добраться до комнат. Полицейские опросили соседей, просмотрели видео с камер и выяснили, что поджог совершила сестра пострадавшей. Она разозлилась на родственницу из-за имущественных конфликтов.

Теперь женщине грозит до пяти лет колонии. Она задержана.

Ранее в Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который во время ссоры с возлюбленной облил ее жидкостью для розжига углей и поджег.

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      Екатерина Кашурникова
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