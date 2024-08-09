Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:22, 9 августа 2024Из жизни

Рыболов поймал самого большого панцирника

WFFT: в США рыболов поймал панцирника весом 4,4 килограмма и поставил рекорд

Фото: panza-rayada / Wikimedia

В американском штате Индиана поставлен новый рекорд по ловле пятнистых панцирников. Об этом сообщает WFFT.

Рыболов Кайл Хэммонд поймал рекордную рыбу на спиннинг в озере Ривир. Это произошло всего через 20 минут после начала рыбалки. Вес панцирника составил 4,4 килограмма.

До сих пор самым большим пятнистым панцирником, пойманным в Индиане, считалась особь весом 3,07 килограмма. Рекорд держался с 2017 года.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Пятнистые панцирники — это хищные рыбы, которые водятся только в Северной Америке. Они вырастают до 1,5 метра в длину и весят до 4,4 килограмма.

Этот рекорд — не первый для Хэммонда. В 2021 году он также поймал самого крупного тупорылого панцирника в Индиане.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры из обстрелянной ВСУ Липецкой области. Десятки человек покинули свои дома из-за атаки

      Нашедший на дороге раненого Поддубного мужчина рассказал о спасении военкора

      Популярные марки тампонов признали вызывающими рак и бесплодие

      Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

      Женщина зашла в запретную зону аэропорта в США и была найдена бездыханной

      Россиянок научили сохранять свежесть прически в жару

      В сети высмеяли внешность Собчак на новом видео фразой «передоз ботокса»

      В России отреагировали на позицию США по атаке ВСУ на Курскую область

      Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

      Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше