Рыболов поймал самого большого панцирника

WFFT: в США рыболов поймал панцирника весом 4,4 килограмма и поставил рекорд

В американском штате Индиана поставлен новый рекорд по ловле пятнистых панцирников. Об этом сообщает WFFT.

Рыболов Кайл Хэммонд поймал рекордную рыбу на спиннинг в озере Ривир. Это произошло всего через 20 минут после начала рыбалки. Вес панцирника составил 4,4 килограмма.

До сих пор самым большим пятнистым панцирником, пойманным в Индиане, считалась особь весом 3,07 килограмма. Рекорд держался с 2017 года.

Пятнистые панцирники — это хищные рыбы, которые водятся только в Северной Америке. Они вырастают до 1,5 метра в длину и весят до 4,4 килограмма.

Этот рекорд — не первый для Хэммонда. В 2021 году он также поймал самого крупного тупорылого панцирника в Индиане.

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