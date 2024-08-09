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13:41, 9 августа 2024Бывший СССР

СБУ задержала подозреваемую в координации поджогов машин военных

СБУ задержала подозреваемую в координации поджогов машин военных в Киеве

Кадр: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве подозреваемой в координации поджогов машин военнослужащих. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Женщина обвиняется в работе на российскую разведку и планирование создать агентурную сеть в Киеве для организации поджога автомобилей, принадлежащим Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«На месте происшествия оперативники изъяли самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности», — пишет ведомство.

Женщине вменяют статью о государственной измене в условиях военного положения с наказанием в пожизненное лишение свободы.

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      Валентин Карант
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