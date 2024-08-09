Стала известна дата новых судебных слушаний по делу против Трампа

Суд в Вашингтоне 5 сентября вернется к делу против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне 5 сентября вернется к делу против экс-президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия. Дата новых судебных слушаний против бывшего американского лидера стала известна из опубликованного постановления судьи Тани Чуткан, сообщает РИА Новости.

«Предварительные слушания, назначенные на 16 августа, отложены до 5 сентября», — говорится в документе.

Ранее Чаткен возобновила рассмотрение дела после того, как Верховный суд в июле отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия на посту главы государства. Решать, что будет попадать под иммунитет, будет судья.