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14:53, 9 августа 2024Мир

Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

Reuters: армии Восточной Европы не готовы к войне из-за большого недобора

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Большинство стран Восточной Европы не готовы к войне из-за большого недобора в армиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные и источники в рядах военных.

Отмечается, что Чехия «годами не достигала целевых показателей по набору и боролась за поддержание численности войск». Командующий ВС страны генерал Карел Рехка назвал нынешнюю систему управления чешскими вооруженными силами несостоятельной.

Он рассказал, что 4-я бригада быстрого развертывания ВС Чехии может действовать всего на 50 процентов от своих возможностей из-за нехватки солдат. Именно поэтому в Европе стали привлекать старшеклассников для участия в учебных программах, организованных военными. Таким образом в армии надеются создать «новое поколение солдат» и привлечь их к службе.

Данная проблема существует не только в Чехии, подчеркивает агентство. В Польше, Румынии, Венгрии армии сталкиваются с похожим сценарием.

«В Польше представители правительства и армии заявляют, что достигают целей по набору новобранцев и планируют увеличить лимиты набора, однако критики сомневаются в реалистичности цели создания армии численностью 300 000 солдат», — отмечает издание.

Варшава недавно запустила программу по набору кадров под названием «Каникулы с армией», которая предусматривает базовую военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет в течение 28 дней.

Ранее сообщалось, что в Германии школьников стали агитировать летом отправляться в военные лагеря бундесвера. Там учащихся знакомят с «повседневной жизнью в казарме», а также обучают тактическому ориентированию.

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      Лина Пивоварова
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