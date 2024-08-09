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14:05, 9 августа 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 13:00 мск.

В Минобороны уточнили, что перехваченный дрон относится к беспилотникам самолетного типа. Такие аппараты могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 9 августа украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Один из них повредил объект энергетической инфраструктуры. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

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      Алан Босиков
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