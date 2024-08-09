На Южном Урале заметили следы медведя рядом с туристической тропой

В национальном парке «Зигальга», расположенном на Южном Урале, заметили следы медведя рядом с туристической тропой. Подробности публикует местный портал «Хорошие новости».

Сотрудники нацпарка сфотографировали следы животного, который, по их мнению, отправился в лес собирать ягоды: чернику, бруснику и малину. «В конце месяца приступят к сбору рябины, которая сейчас уже начала краснеть. Закончится медвежий пир в октябре, когда лесная "скатерть-самобранка" поблекнет», — рассказали в нацпарке «Зигальга».

В то же время во второй половине осени медведи начнут готовить себе берлоги на зиму, уточнили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что в Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы.