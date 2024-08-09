Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:18, 9 августа 2024Моя страна

На Южном Урале заметили следы медведя рядом с туристической тропой

Фото: Egoreichenkov Evgenii / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке «Зигальга», расположенном на Южном Урале, заметили следы медведя рядом с туристической тропой. Подробности публикует местный портал «Хорошие новости».

Сотрудники нацпарка сфотографировали следы животного, который, по их мнению, отправился в лес собирать ягоды: чернику, бруснику и малину. «В конце месяца приступят к сбору рябины, которая сейчас уже начала краснеть. Закончится медвежий пир в октябре, когда лесная "скатерть-самобранка" поблекнет», — рассказали в нацпарке «Зигальга».

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

В то же время во второй половине осени медведи начнут готовить себе берлоги на зиму, уточнили собеседники издания.

Ранее сообщалось, что в Башкирии медведь напугал туристов и украл дыню. Животное зашло в музейно-экскурсионный комплекс со стороны реки Белой и прошло мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо все вырубать». ВСУ могли получить доступ к дорожным камерам Курской области для слежки за российскими военными

      Авиакомпания бросила в аэропорту чужого города 12-летнего ребенка

      На Украине спрогнозировали заметное подорожание хлеба

      На Украине заявили о необходимости эвакуировать жителей одного из регионов

      Худеющих людей призвали включить в рацион один продукт для контроля аппетита

      15-летняя дочь Юлии Пересильд отдохнула в бикини на яхте

      Комитет Рады поддержал узаконивающий однополые союзы законопроект

      На Южном Урале заметили следы медведя рядом с туристической тропой

      Борцы из Якутии провели первый круг на Олимпиаде в Париже

      Китай пожаловался на ограничения продажи своих автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше