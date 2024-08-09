В ЕС заявили о начале выхода Венгрии из объединения

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процедуру выхода страны из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — прокомментировал польский премьер требование 67 депутатов Европарламента исключить Венгрию из Шенгена за послабление визового решения для граждан России и Белоруссии.
«Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — отметил Туск.
Ранее Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа.