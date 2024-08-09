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17:28, 9 августа 2024Мир

В ЕС заявили о начале выхода Венгрии из объединения

Премьер Польши Туск: исключение Венгрии из Шенгена запустит выход страны из ЕС
СюжетВизы в Европу:

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны запустит процедуру выхода страны из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитирует РИА Новости.

«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза», — прокомментировал польский премьер требование 67 депутатов Европарламента исключить Венгрию из Шенгена за послабление визового решения для граждан России и Белоруссии.

«Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — отметил Туск.

Ранее Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа.

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      Виктория Кондратьева
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