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20:07, 9 августа 2024Бывший СССР

В Харькове сотрудники ТЦК избили освобожденного из плена военного

«Страна.ua»: в Харькове сотрудники ТЦК избили освобожденного из плена военного

Фото: agusyonok / Shutterstock / Fotodom

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили освобожденного из плена украинского военнослужащего. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам пострадавшего военного, полиция на отреагировала на поданное им заявление, посоветовав обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР), однако из харьковского филиала ГБР его выгнали. О причинах конфликта бывшего военнопленного с работниками ТЦК не сообщается.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что в воинские части Нацгвардии Украины поступал документ, согласно которому демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года.

Глава МВД республики Игорь Клименко в свою очередь опроверг информацию об ограничении права бывших украинских военнопленных на демобилизацию, пояснив, что им можно воспользоваться вне зависимости от даты возвращения из плена.

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      Алевтина Запольская
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