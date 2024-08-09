В Курской области опровергли документ о массовой эвакуации местных жителей

МВД Курской области опровергло документ о массовой эвакуации местных жителей

УМВД России по Курской области опровергло документ об эвакуации местных жителей. Соответствующие публикации распространялись в украинских пабликах и Telegram-каналах.

В соцсетях и мессенджерах появилась фотография приказа с подписью «заместителя начальника УМВД России по Курской области С.П. Маркина». В нем УМВД России по Курской области обращается к руководителям учреждений и организаций региона по вопросу содействия в эвакуации семей сотрудников.

При этом в документе замечен ряд неточностей: даты в верхней и нижней частях документа различаются, есть орфографические ошибки.

УМВД России по Курской области опровергло подлинность документа. «В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет была выявлена информация о том, что УМВД России по Курской области якобы обращается к руководителям учреждений и организаций региона по вопросу содействия в эвакуации семей сотрудников. Данная информация является недостоверной», — говорится в сообщении ведомства.

Власти Курской области не организовывали массовую эвакуацию граждан. В настоящий момент проводится точечный вывоз людей из приграничных населенных пунктов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».