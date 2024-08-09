В небе над атакованной ВСУ Курской областью сбили семь украинских ракет

Врио главы Курской области Смирнов: в небе над регионом сбиты семь ракет ВСУ

В небе над атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской областью сбиты семь украинских ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, система противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватила все ракеты ВСУ. Он призвал жителей Курской области не приближаться к их обломкам и поблагодарил российских военных за отражение атаки.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал в блоге чиновник.

В Курской области четвертые сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

В ночь с 8 на 9 августа ВСУ атаковали сразу несколько российских регионов по воздуху, земле и морю. Как сообщает Минобороны России, Украина попыталась нанести удар 75-ю беспилотниками и 7-ю безэкипажными катерами.