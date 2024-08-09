В России осудили семерых экстремистов из «Белой масти»

В России осудили семерых экстремистов из радикальной организации «Белая масть»

Семь участников праворадикальной организации «Белая масть» были осуждены в России в 2023 и 2024 году. Об этом источник в силовых структурах сообщил агентству РИА Новости.

«В Ростовской, Нижегородской, Тверской областях, Крыму и Севастополе за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, а также реабилитацию нацизма осуждено семь радикалов», — сообщил источник. Лидеры «Белой масти» были задержаны осенью 2023 года сотрудниками МВД, они намеревались совершить серию тяжких преступлений.

Среди семерых радикалов есть принимавший участие в боях на заводе «Азовсталь» против российской армии Дмитрий Высоцкий (внесен в Перечень террористов и экстремистов Росфинмрниторинга). Он был осужден за участие в «Правом секторе» (организация признана террористической и запрещена в России) и оказание финансовой помощи данной организации.

Ранее второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы сторонника батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Никиту Карпова (внесен в Перечень террористов и экстремистов Росфинмрниторинга). Мужчина получил новый срок за публичное оправдание и пропаганду терроризма.