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06:12, 9 августа 2024Силовые структуры

В России осудили семерых экстремистов из «Белой масти»

В России осудили семерых экстремистов из радикальной организации «Белая масть»

Фото: Агентство «Москва»

Семь участников праворадикальной организации «Белая масть» были осуждены в России в 2023 и 2024 году. Об этом источник в силовых структурах сообщил агентству РИА Новости.

«В Ростовской, Нижегородской, Тверской областях, Крыму и Севастополе за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений, а также реабилитацию нацизма осуждено семь радикалов», — сообщил источник. Лидеры «Белой масти» были задержаны осенью 2023 года сотрудниками МВД, они намеревались совершить серию тяжких преступлений.

Среди семерых радикалов есть принимавший участие в боях на заводе «Азовсталь» против российской армии Дмитрий Высоцкий (внесен в Перечень террористов и экстремистов Росфинмрниторинга). Он был осужден за участие в «Правом секторе» (организация признана террористической и запрещена в России) и оказание финансовой помощи данной организации.

Ранее второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы сторонника батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Никиту Карпова (внесен в Перечень террористов и экстремистов Росфинмрниторинга). Мужчина получил новый срок за публичное оправдание и пропаганду терроризма.

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      Артём Верейкин
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