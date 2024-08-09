В России появится популярная французская достопримечательность

В России планируют построить агропарк с лавандовыми полями

В Саратовской области планируется построить агротуристический парк с лавандовыми полями. Об этом сообщает «Бизнес-вектор».

Лавандовые поля и виноградники хотят засадить у села Вязовка Татищевского района. Бизнесмен Сергей Усынин планирует создать агротуристический парк с фудкортом, зонами развлечений и глэмпингом на участке площадью 45 гектаров. Принимать туристов предполагается в модульных домиках, вмещающих в себя от 1-2 до 4 гостей.

Проект предполагается воплотить к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в России появится новая огромная туристическая зона, которая будет работать круглый год. В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в состав макротерритории «Большой Алтай» войдут Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область.