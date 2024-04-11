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19:30, 11 апреля 2024Моя страна

В России появится новая огромная туристическая зона

В Сибири появится новая круглогодичная зона для туристов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России появится новая огромная туристическая зона, которая будет работать круглый год. Об этом сообщает «Российская газета».

В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в состав макротерритории «Большой Алтай» войдут Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область. Замдиректор Института Генплана Москвы Николай Кикава рассказал, что для развития трех сибирских регионов до 2030 года предстоит учесть интересы гостей и местных жителей.

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Так, пользователи сети могут зайти на платформу «Мой город» до конца апреля и предложить собственные идеи по развитию «Большого Алтая». Кроме того, разработчики также составляют такие схемы, как «Большой Урал» и «Большая Волга», «Русский Север и Арктика», «Русская Балтика» и «Восточный Юг России».

Для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в родной стране. Внутренний турпоток растет, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Нам нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан

Дмитрий Чернышенкозампредседателя правительства РФ

Ранее был назван лучший российский город для гастрономического туризма.

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      Екатерина Ештокина
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