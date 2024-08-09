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14:15, 9 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело из-за упавшего на бок при посадке вертолета Ми-8

СК: в Якутии возбуждено дело из-за упавшего на бок при посадке вертолета Ми-8

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Якутии возбудили дело из-за вертолета Ми-8, упавшего на бок при посадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Следователи проводят комплекс действий по установлению обстоятельств произошедшего.

Авиационный инцидент случился в Сунтарском улусе в российском регионе. Воздушное судно накренилось и завалилось на бок при посадке. Из 11 человек, находившихся на борту, никто не пострадал. У вертолета оказались повреждены несущий и рулевой винты.

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      Екатерина Кашурникова
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