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20:47, 9 августа 2024Мир

В США Украине раскрыли последствия атаки на Курскую область

Офицер ВС США Дэвис: атака на Курскую область ослабит другие позиции Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Атака на Курскую область значительно ослабит позиции Украины на других направлениях. Об этом заявил офицер Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

«Для России это не будет иметь никаких существенных последствий, но для Украины отвод войск в сторону Курска, особенно из района Покровска, может иметь негативные последствия», — сказал американский офицер.

По его мнению, это приведет к тому, что у России появится потенциал для «таких масштабных перемещений, каких мы еще не видели».

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными. Он подчеркнул, что дипломатических контактов с Киевом быть не может, пока украинские войска «пытаются захватить хотя бы миллиметр российской территории».

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      Виктория Кондратьева
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