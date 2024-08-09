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14:04, 9 августа 2024Мир

В Венгрии оценили роль Запада в атаке Украины на Курскую область

Ногради: Киев не мог атаковать Курскую область без согласования с Западом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Киев не мог самостоятельно организовать нападение и атаковать Курскую область без согласования с западными странами. Такое предположение сделал венгерский политический эксперт Дьердь Ногради в беседе с РИА Новости.

«Мне кажется, исключено, что Украина не советовалась с Великобританией или США, она давно существует только на западные деньги», — заявил он.

Ногради считает, что Киев пытается доказать Западу с помощью «демонстративной акции», что способен достичь успехов на поле боя. Несмотря на это, украинские военные будут «в короткое время» вытеснены с территории Курской области, подчеркнул эксперт.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область удивило американских чиновников.

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      Лина Пивоварова
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