Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 10 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии нашли обломки уничтоженных украинских дронов

ОНТ: в Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины

Фото: Globallookpress.com

В Белоруссии нашли обломки дронов, залетевших в республику накануне с территории Украины, кадры опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Видео снято в лесистой местности. В ролике показаны обломки дронов. Как указали журналисты, это «кадры со сбитыми над территорией Беларуси беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)».

«Найденные беспилотники изучат специалисты», — указано в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области. Аппарат направлялся в тыл белорусской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков». Галкин обратился к российским артистам на фоне боев в Курской области

      CAS отобрал бронзовую медаль ОИ у американской гимнастки

      Байден назвал свое главное обязательство перед страной

      В МИД России прокомментировали дипфейк на основе видео с брифинга Захаровой

      В Белоруссии нашли обломки уничтоженных украинских дронов

      На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

      В Сербии прокомментировали сообщение о готовящемся в стране госперевороте

      В Госдуме заявили об участии иностранных наемников в атаке на Курскую область

      ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

      Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше