В Белоруссии нашли обломки уничтоженных украинских дронов

В Белоруссии нашли обломки дронов, залетевших в республику накануне с территории Украины, кадры опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.
Видео снято в лесистой местности. В ролике показаны обломки дронов. Как указали журналисты, это «кадры со сбитыми над территорией Беларуси беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)».
«Найденные беспилотники изучат специалисты», — указано в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области. Аппарат направлялся в тыл белорусской территории.