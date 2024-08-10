В Белоруссии нашли обломки уничтоженных украинских дронов

ОНТ: в Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины

В Белоруссии нашли обломки дронов, залетевших в республику накануне с территории Украины, кадры опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Видео снято в лесистой местности. В ролике показаны обломки дронов. Как указали журналисты, это «кадры со сбитыми над территорией Беларуси беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)».

«Найденные беспилотники изучат специалисты», — указано в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники перехватили на территории республики украинский дрон-разведчик. Беспилотник был замечен вблизи государственной границы в Столинском районе Брестской области. Аппарат направлялся в тыл белорусской территории.