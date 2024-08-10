Экс-глава МО Украины Загороднюк: вторжение ВСУ в Курскую область готовили давно

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вторжению в Курскую область была основательно спланирована, ее готовили давно. Детали подготовки раскрыл Экс-глава Минобороны республики Андрей Загороднюк, его слова приводит Financial Times (FT).

«Киев планировал операцию задолго до этого», — подтвердил Загороднюк. Бывший министр обороны Украины уточнил, что основными задачами ВСУ в рамках вторжения были назначены: отвлечение подразделений ВС России с других участков фронта, перенос боевых действий на территорию Российской Федерации, чтобы поддержка населения в адрес российских властей ослабла, выявление слабых мест армии РФ и перехват стратегической инициативы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия должна работать над недопущением атак на свою территорию, подобных нападению на Курскую область. Среди прочего, он призвал лишить ВСУ возможности перевозить грузы по имеющимся переходам, поскольку именно таким путем могут осуществляться поставки оружия, которое затем используют для нападения на Россию.