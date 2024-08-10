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12:15, 10 августа 2024Мир

Европу обвинили в возрождении нацизма

Азаров: идеология нацизма поднимает в Европе голову
Акция памяти о нацистском подразделении Ваффен СС Риге

Акция памяти о нацистском подразделении Ваффен СС Риге. Фото: Roman Koksarov / AP

В Европе постепенно поднимает голову идеология нацизма. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, его цитирует «Газета.Ru».

Азаров обратил внимание на то, что в Латвии и Эстонии открывают мемориалы нацистам. Так, на братском кладбище в латвийском селе Лестене возвели целый мемориальный комплекс в честь латышских легионеров, которые служили в СС. Профинансировано это было министерством культуры Латвии. В Эстонии, в городе Йыхви, был открыт мемориал нацистам Георгу Соодену и Раулю Юриадо, служившим в одной из эстонских дивизий СС.

Так в Европейском союзе, по мнению Азарова, уничтожают историческую память и забывают уроки прошлого.

Ранее постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что на Западе сформировался антирусский нацизм. По его словам, впервые это мировоззрение возникло не на Украине, а в Прибалтике, а потом перекинулось и на европейские страны.

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