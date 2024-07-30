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07:03, 30 июля 2024Россия

Мурадов заявил о формировании на Западе антирусского нацизма

Постпред Крыма Мурадов: на Западе сформирован антирусский нацизм
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Антирусский нацизм сформирован на Западе как особая форма нацизма, заявил профессор МГИМО, постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил политик, на Западе сформировался очень серьезный компонент западной политики. «Это особая форма нацизма. Мы говорим о неонацизме — нет. Сейчас время антирусского нацизма», — подчеркнул он.

Мурадов отметил, что впервые это мировоззрение сформировалось не на Украине, а в странах Прибалтики. Он добавил, что позднее оно перекинулось и на европейские страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «туповатыми смешками на задней парте» нежелание западных стран видеть неонацизм на Украине. Нацистское приветствие от президента Украины Владимира Зеленского — не обязательное условие наличия этой радикальной идеологии, добавила она.

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      Марина Совина
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