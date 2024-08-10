За первое полугодие Германия одобрила продажу оружия на 5,6 миллиарда евро

Власти Германии за первое полугодие одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Такой ответ на запрос от депутата бундестага Севим Дагделен группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» дало Минэкономики ФРГ, сообщает ТАСС.

«Незадолго до земельных выборов в Восточной Германии федеральное правительство снова демонстрирует свои фатальные политические приоритеты, разрешая экспорт оружия на рекордную сумму», — заявила парламентарий.

По ее словам, вместо инвестиций в образование, инфраструктуру и здравоохранение власти в Берлине раздают «подарки оружием» украинской стороне.

Агентство отмечает, что представленные Минэкономики Германии данные носят предварительный характер.

В апреле газета Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) сообщила, что экспорт вооружений из Германии на Украину побил рекорд 2023 года и продолжает расти. В отчете Министерства экономики ФРГ говорится, что в первые два месяца 2024 года с начала января по конец марта Берлин продал оружие на 4,89 миллиарда евро, что уже приближается к значениям первого полугодия 2023 года в 5,22 миллиарда евро, из которых 3,54 миллиарда евро, 72 процента от общей суммы, ушли на перевооружение Украины.