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00:17, 11 августа 2024Спорт

Мужская сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

Мужская сборная США по баскетболу победила Францию в финале Олимпиады

Фото: John David Mercer / Reuters

Мужская сборная США по баскетболу завоевала золото на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале американцы победили команду Франции. Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась со счетом 98:87 в пользу сборной США

Американцы в пятый раз подряд победили на Олимпийских играх. Для французов нынешнее серебро — четвертое в истории. Ранее бронзовую медаль на ОИ-2024 завоевала команда Сербии.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские сборные по баскетболу не были допущены до участия в Играх.

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      Алексей Гусев
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