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02:18, 10 августа 2024Путешествия

Названа возможная причина падения самолета в Бразилии

Эксперт Уотерхаус: причиной падения самолета в Бразилии могло стать обледенение

Фото: Chanas / Unsplash

Профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус заявил, что причиной падения самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Паулу могло стать обледенение. Об этом сообщает портал G1.

«На опубликованных видеокадрах [авиакатастрофы] четко виден случай плоского штопора. Одна из причин этого заключается в том, что самолет пересекал зону сильного обледенения», — подчеркнул он.

По его словам, на самолетах есть противообледенительная система. Однако лед мог образоваться так быстро, что пилот не успел бы предпринять необходимые действия, сказал профессор.

Вмещающий 68 человек двухмоторный пассажирский самолет потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно мониторингу полета, за минуту до крушения он находился на высоте 17 200 футов.

Авиалайнер упал неподалеку от жилого дома, об этом свидетельствуют видео с места происшествия, которые распространяют местные СМИ.

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      Марина Совина
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