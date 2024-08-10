Названы критичные для управления автомобилем неисправности

Роскачество напомнило критичных для управления автомобилем неисправностях

Некоторые неисправности в автомобиле могут быть критичными и недопустимыми для управления транспортом, напомнили эксперты Роскачества. «Лента.ру» изучила рекомендации специалистов, при которых нельзя эксплуатировать машину.

Специалисты напоминают, что полный перечень нарушений приведен в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Среди них — проблемы с тормозными системами и рулевым управлением.

«Нельзя выезжать на дорогу, если тормоза не обеспечивают выполнение нормативов эффективности торможения, нарушена герметичность в гидравлическом тормозном приводе, нарушена герметичность приводов, шланги системы имеют перегибы и перекручивания, имеются другие видимые повреждения», — отметили там.

Еще одна критичная неисправность — это неисправности устройств освещения и световой сигнализации.

«Неисправностью считается нарушение комплектности устройств освещения, несоответствие класса источника свету тому, который предусмотрел производитель, рассеиватели отсутствуют или повреждены, устройства освещения излучают красный цвет вперед или белый назад, габаритные огни и устройства освещения не работают в постоянном режиме и так далее», — рассказали в Роскачестве.

Также штраф могут выписать, если из-за шин — например, если летом установлена зимняя резина или протектор слишком стерт, на одной оси шины разных габаритов, и так далее. Следующее нарушение связано с обзорностью автомобиля и проблемами с двигателем.

Если запорные устройства топливных баков, устройства перекрытия подачи топлива неисправны, содержание вредных веществ в выхлопных газах превышают допустимые границы, на водителя может быть наложен штраф. А также другие неисправности могут стать причиной того, что придется заплатить штраф и перестать эксплуатировать автомобиль до исправления поломок Роскачество

Сотрудники ГАИ могут выписать штраф, если поломка заметна невооруженным взглядом. Обычно это дефекты конструкции, нехватка важных деталей или аксессуаров, подтекание масла или бензина. Если визуально поломка не определяется, инспектор проверять что-либо и выискивать недостатки не должен.

Ответственность за исправность автомобиля несет его владелец, напомнили в Роскачестве. Если водитель не знал о неисправности или заметил ее в пути, он может попросить инспектора не выписывать штраф, а ограничиться устным предупреждением. Но на практике чаще всего штраф все же будет назначен, считают эксперты.

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