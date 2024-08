В России подешевели машины популярного китайского бренда

«Автоновости дня»: машины Changan в России подешевели на сумму до ₽200 тысяч

В России подешевели почти все машины линейки Changan. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Один из самых популярных в России производителей из КНР установил скидки на свою технику. Цена кроссовера Changan Uni-T и лифтбека Uni-V снизилась на 30 тысяч рублей, а стоимость пикапа Hunter Plus и моделей Uni-K и CS85 Coupe опустилась на 50 тысяч рублей. Флагманский кроссовер CS95 и его премиальная версия CS75 Plus подешевели на 70 и 90 тысяч рублей соответственно.

В сегменте дешевых автомобилей бренда также сделали скидки. Седан Alsvin и кроссовер CS35 Plus New стали дешевле на 50, а седан EADO Plus — на 80 тысяч рублей. Сильнее всего снизили цены на бизнес-седан Changan Lamore и гибридный кроссовер Uni-K iDD — на 100 и 200 тысяч рублей соответственно. Однако для покупки машины с такой скидкой, нужно внести всю эту сумму по предоплате.

Автомобили Changan стали одними из самых продаваемых в России по итогам июля. Лидерство по количеству проданных машин в июле с результатом 35 619 штук сохранил «АвтоВАЗ», а в пятерку самых продаваемых марок вошли Haval (16 671 автомобиль), Chery (14 228 автомобилей), Geely (13 098 штук) и Changan (11 403 штук).