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15:53, 10 августа 2024Бывший СССР

Посольство Белоруссии оценило работу союзной системы ПВО

Советник-посланник Шпаковский: союзная система ПВО работает эффективно
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Союзная система противовоздушной обороны (ПВО) работает хорошо. С такой оценкой в своем Telegram-канале выступил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.

«Положительным аспектом остается тот факт, что союзная система противовоздушной обороны работает достаточно эффективно», — написал белорусский дипломат.

Комментируя недавнее появление украинских беспилотников в небе над Белоруссией, советник-посланник заметил, что случившееся является «показательной историей, подтверждающей вывод о том, что степень военных угроз для нас отнюдь не уменьшилась».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа над территорией страны могли быть сбиты летевшие с Украины ударные беспилотники. Глава государства добавил, что было зафиксировано около десятка целей, на перехват которых вылетели самолеты и вертолет.

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      Иван Потапов
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